Boruları patlayan su deposu buz kulesine döndü
Van'ın Erciş ilçesinde soğuk hava nedeniyle 75 ton kapasiteli su deposunun boruları patladı. Patlama nedeniyle sızan sular donunca depo buz kulesini andırdı.
Van’da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü şehirde gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu.
Erciş’e 15 kilometre mesafedeki Çobandüzü Mahallesi’nde 30 metre yüksekliğe sahip su deposunun boruları, soğuk hava nedeniyle patladı.
Patlayan borulardaki sızan su donunca depo, buz kulesine dönüştü. (DHA)