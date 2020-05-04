Baklagiller ailesine ait olan börülce sıklıkla yemek ve salata olarak tüketilir. Zengin protein ve C Vitamini kaynağı olan börülcenin sağlık açısından pek çok faydası vardır. Sindirimi artırmaya, uyku bozukluklarına, diyabeti yönetmeye ve kalbi korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca sağlıklı cildi destekler, kilo vermeye yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirir. Şimdi, börülcenin içinde hangi vitaminler var? Börülcenin faydaları hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

Börülce (Vigna unguiculata), dünyanın birçok yerinde yüksek kaliteli bitki protein kaynağı olarak tüketilen bir baklagildir. Nispeten düşük yağ içeriğine sahip yüksek protein ve karbonhidrat içeriği ve tahıl tanelerinin tamamlayıcı amino asit içeriği, börülceyi beslenmede önemli bir besin maddesi haline getirir. Anadolu'da göbeği siyah olduğu için “karnıkara” olarak da anılan börülcenin içinde hangi vitaminler var? Börülcenin faydaları hakkında merak bilenler haberimizde…

BÖRÜLCENİN BAŞLICA FAYDALARI

– Şişkinliğin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

– Bol miktarda lif içeriği sayesinde uzun süreli tok kalmanızı sağlar.

– Hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

– Ağrılı adet sancılarını ve akıntı gibi rahatsızlıkları engeller.

– Yumurtalıkları güçlendirerek kısırlığın önüne geçer.

– Demir bakımından zengin olması nedeniyle kansızlığın önüne geçer.

– Bağırsak sağlığını korur.

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Vücudu detoksifiye eder.

– İçeriğindeki antioksidanlar yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırı.

– Cinsel isteği artırır.

– Kandaki şeker oranını ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

– İdrar yolları iltihabını önler, var olanı da giderir.

– Vajinada enfeksiyondan kaynaklı kaşıntıları hafifletir.

– Ağızda, dişlerde, diş etlerinde oluşan enfeksiyonu giderir.

– Bademcik iltihaplarını hafifletir.

– Ağrı dindirici ve hafifletici özelliği vardır.

BÖRÜLCENİN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 gram börülcede aşağıdakiler bulunur:

Su: 11.95 g

Enerji: 115 kcal

Protein: 23.52 g

Toplam yağ: 1.26 g

Karbonhidrat: 60.03 g

Lif: 10.6 g

Toplam şeker: 6.9 g

Kalsiyum: 110 mg

Demir: 8.27 mg

Magnezyum: 184 mg

Fosfor: 424 mg

Potasyum: 1112 mg

Sodyum: 16 mg

Çinko: 3.37 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 1.5 mg

Tiamin: 0.85 mg

Riboflavin: 0.23 mg

Niasin: 2.08 mg

B-6 Vitamini: 0,36 mg

Folat, DFE: 633 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 50 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,39 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.33 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,54 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

A Vitamini, RAE: 3 µg

A Vitamini, İÜ: 50 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0,39 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.33 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0,54 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg