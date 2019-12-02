Halk arasında su gebeliği, tıpta ise anembriyonik gebelik olarak adlandırılan boş gebelik; gen taşıyan yapılar olan kromozomlarla ilgili sorunlardan, düşük kaliteli bir spermden, yumurtadan veya anormal hücre bölünmesinden kaynaklanabilir. Peki, boş gebelik ne demek? Belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Boş gebelik genellikle hamileliğin erken dönemlerinde, bazen hamile olduğunu bilmeden önce olur. Bununla birlikte, pozitif bir gebelik testi veya menstrual döneminizi kaçırdığınızda durumdan haberdar olabilirsiniz. Peki, boş gebelik ne demek? Belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BOŞ GEBELİK (ANEMBRİYONİK GEBELİK) NEDİR?

Boş gebelik veya anembriyonik gebelik, gebelik kesesinin geliştiği, ancak embriyonun oluşmadığı erken bir hamilelik şeklidir. Bir kadın gebe kaldığında döllenmiş yumurta uterus duvarına yapışır ve yerleşir. Yaklaşık 5-6 haftalık gebeliğin sonunda, bir embriyo bulunmalıdır. Fetüsün geliştiği gebelik kesesi yaklaşık 18 milimetre genişliğindedir. Gebelik boş olsa da gebelik kesesi oluşur ve büyür, ancak embriyo gelişmez. Bu yüzden anembriyonik gebelik adı verilir.

BOŞ GEBELİK BELİRTİLERİ

Boş gebeliklerde, normal gebeliklerdeki gibi birçok gebelik belirtisi görülebilir. Bu nedenle kadınlar boş gebelik yaşayıp yaşamadığını kendileri anlayamazlar. Kesin tanı için ultrason görüntülerinden faydalanılır.

Hamileliğin ilk belirtileri arasında yer alan adet gecikmesi ve gebelik hormonlarının artışı, boş gebeliklerde de olabilir. Boş gebeliklerde östrojen ve progesteron hormonu yükselebileceğinden, tıpkı diğer gebeliklerde olduğu gibi göğüslerde hassasiyet, mide bulantısı ve kusma, şişkinlik ve halsizlik görülebilir. Yine aynı şekilde gebelik hormonları arttığı için yapılan testler de pozitif çıkarak kişileri yanıltabilir. Bazı durumlarda ise boş gebeliklerde hafif kanamalar olabilir ve kasıklarda kramp tarzı ağrılar hissedilebilir.