Karın krampları, vajinal lekelenme veya kanama ve her zamankinden daha ağır bir adet dönemi gibi belirtileri olan boş gebelik veya anembriyonik gebelik hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz... Boş gebelik neden olur? İşte cevabı...

Boş gebelik, gebelik kesesini oluşturan zar ve plasentanın var olmasına rağmen içinde embriyonun olmaması halidir. Peki, ultrasonografik görüntüleme ile tanısı konulabilen boş gebelik neden olur? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

BOŞ GEBELİK HAKKINDA

Halk arasında su gebeliği, tıpta ise anembriyonik gebelik olarak adlandırılan boş gebelik; hamilelik kesesini meydana getiren zar ve plasentanın oluştuğu, ancak bebeğin gelişmediği gebeliklerdir. Yani, boş gebeliklerde yumurta ve sperm döllenerek kese oluşturur fakat bebek gelişmez. Ultrasonografik görüntüleme ile tanısı konulabilen bu durumun takibi sonunda gebeliğin sonlandırılması gerekir.

BOŞ GEBELİK (AMNEBİYONİK GEBELİK) NEDEN OLUR?

Boş gebelikten kaynaklanan düşükler, genellikle, gen taşıyan yapılar olan kromozomlardaki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu, düşük kaliteli bir spermden veya yumurtadan olabilir. Veya, anormal hücre bölünmesi nedeniyle oluşabilir. Ne olursa olsun, vücudunuz hamileliği durdurur çünkü bu anormallikleri tanır.