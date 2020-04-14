Boş kalan Mescid-i Aksa’daki kedileri görevliler besledi

Kudüs’te corona virüsü nedeniyle tamamen kapatılan Mescid-i Aksa’da sadece Filistinli görevliler bulunuyor. Boş kalan Mescid-i Aksa'nın avlusunda bulunan kedileri ise Filistinli görevliler besliyor.

Meslektaşlarıyla her sabah gelip namaz kıldıktan sonra kedileri besleyen Mescid-i Aksa'da 21 yıldır çalışan İssam Najib, “Yiyecekleri kaplarına koyuyoruz. Bazen yaralı kedileri de buluyoruz. Onlara ilaç veriyoruz, sonra görevlerimizi yapmaya dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Corona krizinin son bulacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Najib, “El Aksa'yı bomboş görmek üzücü bir şey. Yıllar boyunca ibadetler ve dualarla dolu kutsal bir yer olan burası, güvercinler ve kedilere bir yuva ve beslenme yeri oldu. Bu biraz acımızı hafifletiyor” dedi.

Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılmaya kapatılırken, Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam ediliyor. İHA