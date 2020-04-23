Boş kalan sahil havadan görüntülendi

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Kısıtlama sonrası yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Bebek sahili ise boş kaldı. Boş kalan sahil drone ile havadan görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Bebek sahili de boş kaldı. Boş kalan sahil drone ile havadan görüntülendi. (İHA)