Böyle kaçış görülmedi! Bayramın 1. günü Rize’de kaçtı, Trabzon’da ortaya çıktı
Rize'de Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana, kaçmaya başladı ve denize atladı. Sahibi, üç gündür aradığı danayı hiçbir yerde bulamadı. Kaybolan dana bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi.
Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize'ye gönderildi.
İHA