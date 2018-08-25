Böyle kaçış görülmedi! Bayramın 1. günü Rize’de kaçtı, Trabzon’da ortaya çıktı

Her bayramda yurdun dört bir yanında kaçan hayvanlarla ilgili ilginç görüntüler gelirdi ama böyle bir kaçış daha önce görülmedi... Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren dana, bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.

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Rize'de Kurban Bayramı'nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana, kaçmaya başladı ve denize atladı. Sahibi, üç gündür aradığı danayı hiçbir yerde bulamadı. Kaybolan dana bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi.

Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize'ye gönderildi.





İHA