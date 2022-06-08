‘Böyle katliamlara son verelim artık’

Ömerli Barajı'nda zıpkın veya elektroşok ile balıkların öldürülerek avlanması yürekleri sızlattı. Vatandaşlardan biri söz konusu duruma dikkat çekerek, ''Böyle katliamlara son verelim artık" dedi.

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Ömerli Barajı’nda bazı kişilerin kaçak şekilde ve bilinçsizce avlanması barajdaki balık popülasyonuna ciddi zarar veriyor. Kıyıya vuran ölü balıklarda görülen farklı yaralanma izleri ve bazı balıkların gözlerinin yuvasından fırlamış olması balıkların farklı yöntemlerle avlandığını gösteriyor. Çevre halkı, kaçak avlanma nedeniyle barajdaki anaç balıkların tehlikede olduğunu belirtiyor.

Temel Könenç isimli vatandaş “Anaç balıklarımızı zıpkınla, şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz, bunlar kolay kolay bizim sularımızda yetişmiyor. Yetişen anaç balıkları da bizim insanlarımız böyle katlediyor. Buna artık bir dur diyelim. Gelecek neslimize yeni yeni balıklar üretip bırakmamız lazımken biz kendi ellerimizle bunları katlediyoruz. Bu balığa kesinlikle şok vermişler, gözleri patlamış çünkü. Zıpkın yarası yok bunda. Diğer birkaç tanesine baktığımızda zıpkın yarası vardı. Ama bu hayvan kesinlikle elektroşok yemiş. Gece bu işi yapıyorlar. Böyle katliamlara son verelim artık” dedi. (İHA)