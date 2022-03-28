Böyle koleksiyon görülmedi! 22 yıldır saklıyor…

Gümüşhane'de oto lastik tamirciliği yapan Kemal Önel, araçların lastiklerini patlatan cisimleri saklayarak 22 yıldır dükkanında sergiliyor. Önel'in koleksiyonu, dükkanına gelen herkesin dikkatini çekiyor.

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Standart boyut

Gümüşhane’de Bağlarbaşı Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerinde oto lastik tamirciliği yapan Kemal Önel, dükkanına giden araçların lastiklerine saplanan cisimlerle farklı bir koleksiyon hazırladı.

Sürücülerin araç kullanırken lastiklerine saplanan çivi, vida, kurşun, anahtarlık ve kemik gibi cisimleri 22 yıldan bu yana saklayan ve köpük üzerinde sergileyen Önel, koleksiyonunu büyütmek istiyor.



“KEMİK BİLE VAR”

Araç lastiklerinden çıkan cisimlerle bir koleksiyon hazırladığını söyleyen Kemal Önel, “Bu işi 30 seneden beri yapıyorum. 2000 yılında burada kendi dükkanımı açtım. Genelde lastik tamiri işiyle uğraşıyorum fakat yolda kalanlar olursa mecburen oraya da gidiyorum. Bu koleksiyonu da kendi iş yerimi açtıktan sonra yapmaya başladım. Araç lastiklerinden çıkarılan çivileri, vidaları ve farklı cisimleri genelde mıknatıs üzerine yığıyordum. Sayıları çoğalmaya başladı. Daha sonra da bir arkadaşım bana köpüğe sağlarsan tutar dedi. Bunun üzerine ben de gidip bir televizyon köpüğü aldım. O günden bugüne dizmeye başladık. 2000’den beri 40-50 kişi buranın fotoğrafını çekmiştir. Koleksiyonumda kemik bile var” dedi.

Koleksiyonun çok ilgi çekici olduğunu söyleyen kamyon şoförü Salih Zeki Alkan ise “Dükkândan içeri girince ilgimizi çeken şey Kemal’in koleksiyonu oluyor” diye konuştu. (İHA)

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