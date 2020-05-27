Böyle vicdansızlık görülmedi: Yavru kediyi poşetleyip çöpe attılar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yeni doğmuş bir kedi yavrusu poşete konularak çöpe atılmış halde bulundu. Bölgedeki bir otel çalışanı tarafından fark edilen yavru kedi, tedavi altına alındı. Hayvanseverler, yavrunun sütanne bulabilmesi için çalışmalara başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi'nde yeni doğmuş kedi yavrusu poşete konularak çöpe atılmış vaziyette bulundu. Kediyi, bölgedeki bir otelde çalışan güvenlik görevlisi çöp atmak için gittiği konteynerin içinde buldu. Hayvansever personel, poşetten çıkardığı gözleri dahi tamamen açılmamış birkaç günlük olduğu anlaşılan kediyi hayata döndürdü.

HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI

Minik yavru güvenlik görevlisi tarafından kedisever bir arkadaşının evine götürüldü. Yavru kedi yapılan müdahale ile hayata tutunmayı başardı. Yavruyu sahiplenen kişi de bakımı ve beslenmesi hakkında bilgi almak için Marmaris Hayvan Hakları Derneği'ne (MAHAKDER) başvurdu.

Dernek Başkanı Tülay Yıldız, hayvansevere yardımcı olurken, minik canlıya bir süt anne bulunması gerektiğini söyledi. Şimdi, ölümden döndürülen yavruya acil sütanne aranıyor.

SÜTANNE ŞART

Dernek Başkanı Tülay Yıldız, “Sağ olsun hayvansever dostlarımız, vicdansızların kıydığı yavrumuzu ölümden kurtarmış. Ancak onun hayata tutunup, sağlıklı büyümesi için bir sütanneye ihtiyacı var. Yeni doğmuş yavruların, insan eliyle beslenmesi ve bakımı çok zordur. Anne kediler, kendisinden olmayan yavruları da sahiplenir, sütünü paylaşır. Umuyor ve inanıyorum ki, yine hayvanseverlerimiz devreye girecek ve en kısa sürede sütanne bulunacaktır” dedi.