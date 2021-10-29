Boynuz kadeh sahibini arıyor

Rus Çarlığı'nın son dönemine ait gümüş savatlı boynuz kadeh Bursa'da bir antikacı dükkânında sergileniyor.

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Standart boyut

Bursa’da antikacılık yapan Fatma Kartalmış, Çarlık döneminden kalma gümüş süslemeli ve ördek başlı boynuz kadehe gözü gibi bakıyor.

Elinde bulunan bu eserin manda boynuzundan yapılıp gümüşle süslendiğini söyleyen Kartalmış, “35 santimetre uzunluğundaki bu kadeh manda boynuzundan yapılmış. Bu tip bir parçayı yapabilecek usta artık kalmadı. Kenarına ve ucuna gümüş üzerine savat işlemeler yapılmış. bu boynuzu antika pazarından özenle seçerek aldık. Rus Çarlığı’nın son dönemine ait nâdide bir parça” dedi.

Fatma Kartalmış, boynuz kadehin fiyatının 1500 lira civarında olduğunu sözlerine ekledi. (İHA)