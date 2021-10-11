Boynuzları kırılan kızıl geyik heykellerine kameralı koruma

Bolu Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı'na konulan 3 kızıl geyik heykelinin 4 kez boynuzlarının kırılmasının ardından güvenlik kameralı önlem alındı.

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Bolu Belediyesi, kentteki ormanlarda yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi içinde olan kızıl geyiklerin heykellerini, ilin de sembolü olması açısından Nisan ayında Demokrasi Meydanı’na yerleştirdi.

Belediye binasının tam karşısında bulunan 3 adet geyik heykelinin boynuzları 4 kez kırıldı. Heykeller, onarım yapıldıktan sonra yeniden yerlerine koyuldu.

Sıklıkla heykellerin kırılması nedeniyle belediye tarafından kameralı önlem alındı, “Kızıl geyik heykelleri 24 saat kamera ile izlenmektedir” yazılı levhalar yerleştirildi. Böylece geyik boynuzlarının tekrar kırılmaması için önlem alındı.

Kentte yaşayanlar kameralı önlemin faydalı olacağını söyledi. (DHA)