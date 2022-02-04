Boyu 5 metreye ulaştı! Görenler fotoğrafını çekiyor

Gümüşhane'de Zigana Dağı'nın yamaçlarında havaların aşırı soğuması nedeniyle buz sarkıtlarının boyu 5 metreye ulaştı. Yoldan geçen vatandaşlar aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.

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Gümüşhane-Trabzon karayolu, Zigana tüneli çıkışında yolun kenarındaki yüksek şevlerden sarkan sular, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü alanda 5 metrelik buz sarkıtlarına dönüştü.

Yoldan geçen araçların buz sarkıtlarının yanında oyuncak araba gibi kaldığı anlar fotoğraflara yansırken çok sayıda vatandaş aracını güvenli bir alana park edip bu manzaranın fotoğrafını çekiyor.

Nihat Aydın isimli vatandaş “Karın bu yıl fazla olması ve havanın soğuk olması nedeniyle yamaçlarda buzlar oluştu. Şu an görünenler az bile. Havalar biraz soğuduğunda bu yamaçlar komple buz oluyor” dedi. (İHA)

