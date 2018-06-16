Boyun fıtığında ne zaman ameliyat gerekir?

Özellikle masa başında çalışanlarda sıklıkla görülen boyun fıtığı çok yaygın bir sorun… Peki boyun ağrılarıyla kendini belli eden bu sorunun kesin çözüm yolu ameliyat mıdır? İşte yanıtı...

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Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Aybars AKKOR

Nasıl oluşur?

Kafa, tabanından itibaren 7 adet omur cisminden oluşur. Her omur cisminin ortasında, beynin devamı olan omurilik bulunur. Vücudun çeşitli yerlerinden beyine dönen duyular veya beyinden vücuda dağılan emirler omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından çıkan sinirlerde kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar. Omurgalar arası yastıkçık dediğimiz disk dokusunun dış kısmı ve iç kısmı bulunur. Jelatin kıvamındaki iç kısmın, daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak omurilik ve sinirlere bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar.

Belirtileri nelerdir?

Hastalar tek taraflı kollarına doğru yayılan bir ağrıdan şikayet eder. Ağrı parmak uçlarına kadar yayılır ve uyuşma ile beraber olabilir. Ağrının yayıldığı kolda kuvvet kaybı olabilir. Hastalar ellerine aldıkları ağır cisimleri yere düşürmekten şikayet ederler. Ağrı özellikle gece uykuda aşırı derecede artar. Eğer bası daha da ilerlerse yürüme güçlüğü ve dengesizlik de oluşur. Kişi idrarını ve dışkısını tutamaz hale gelir.

Teşhisi kolay mı?

Kesin teşhis için MR çektirilir. MR'ın olmadığı yerlerde tomografi de iş görebilir. Ancak MR varsa tercih edilmelidir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Boyun fıtığında ağrı kronik hale gelmeden, fiziki güçsüzlüğe neden olmadan araştırılıp gereği yapıldığı takdirde ameliyata gerek kalmaz.



Sadece ağrı varsa: İlaç tedavisi, istirahat ve yüzme

Ağrı ve uyuşma varsa: Fizyoterapi, manuel ve kayroprakti tedavisi

Güç kaybı varsa: Ameliyat gerekir.