Köye inen bozayı ve üç yavrusunu drone ile kovaladı

Erzincan'ın Çayırlı ilçeside bağlı Çilhoroz köyü yakınlarına kadar giden bozayı ile üç yavrusu, koyunlarını otlatan Mert Yılmaz tarafından drone ile görüntülendi. Köye yaklaşan ayıları yine drone ile uzaklaştıran Yılmaz, "Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi" dedi.

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Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında koyun otlatan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve üç yavrusunu görüntüledi.

Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak için de drone’u kullandı. Drone’un sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.



“AMACIM KORKUTMAK DEĞİLDİ”

Mert Yılmaz, “Sürüyü otlatırken bozayı ve yavrularını gördüm. Bir süre onları drone kamerasıyla görüntüledim. Ayı ve yavrularının köye yaklaştığını görünce bölgeden uzaklaştırmaya karar verdim. Buradaki amacım ayı ve yavrularını korkutmak değildi. Anne ayı sürekli yavrularını gözetliyor. İnsanların olmadığı dağlar var. Oraya giderse hem insanlar için hem de hayvanlar için iyi olur düşüncesiyle bunu yaptım. Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi” dedi. (DHA)