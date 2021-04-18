Muğla Marmaris'te dededen miras kalan gulet imalatı korona salgınıyla yeniden hareketlendi. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bozburun Guleti neredeyse her evin önü ve tarlalarda yapılmaya başlandı. Denizcilikten başka bir şey bilmediklerini söyleyen tekne ustası Ergül Yıldız tekneye rağbet artınca ve yapacak iş de bulamayınca çektikleri kredilerle milyonluk gulet yapımına başladıklarını söyledi.

1975'te çırak olarak başladığı tekne yapım işini 46 yıldan bu yana sürdüren Yıldız, “Bozburun gulet yapımında büyük bir üne sahip. Örnek verecek olursak 56 milyon Euro'ya (543 milyon 200 bin TL) mâl olan 64.5 metrelik ultra lüks yat Mikhail S. Vorontsov yelkenli teknesi Bozburun'da, iç donanımı Hollanda'da yapıldı. Fabrikasyon hiçbir malzeme kullanılmadan yaratılan bir sanat eseri olup gövdedeki tüm aksamı el işi olan 55 metrelik Princess Maria isimli tekne yine Bozburun yapımı. Say say bitmez” dedi.

Her şeye zam geldi, geçinmek çok zor

Ülke genelinde bunalım yaşayan iş kolları arasında tekneciliğin de olduğunu söyleyen Ergül Yıldız şöyle konuştu: “Son 5 yılda ciddi anlamda gerileme var. Sadece maddi gücü yüksek şirketler ayakta kaldı. Pandemiyle tekneler yine kıymete bindi. Turlar için şimdiden rezervasyon yapanlar var. Tekne yapımına ilçe halkı olarak hız verdik. Ancak çividen yapışkanına kadar her şeye zam gelmiş durumda. 4 liralık malzeme 9 liraya çıktı. Maliyetler artınca geçinmek zorlaşıyor. Oğlumun düğününü bile yapamıyorum. Tekne bitince satılacağının garantisi de yok. Tekneyi 5 milyon lira verip kim alır inanın bizde bilmiyoruz. Hayat gittikçe zorlaşıyor.”

Tekneyi denize kızakla götürüyoruz

15 yıllık tekne ustası Soner Çam, “Deniz kıyısında tekne yapımına izin yok. Burası denize 2 kilometre. Tekneyi denize kızaklarla götürüyoruz. Bunun için de TEDAŞ'a elektrik kestirme ücreti olarak 15-20 bin TL ödüyoruz” dedi.