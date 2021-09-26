Bozcaada’dan Foti Usta geçti

1941’de doğduğu adada, aralıksız 76 yıl yaşayan Foti Arvanitoğlu’nun anısı, adının verildiği sokakta ve inşa ettiği yüzlerce taş yapıda yaşatılıyor.

Emin ÖZGÖNÜL

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Bozcaada ya da antik adı ile Tenedos, 40 kilometrekare yüzölçümü ile Türkiye'nin üçüncü büyük adası… Çanakkale'ye bağlı ve 3 bin kişilik nüfusuyla da Türkiye'nin köyü olmayan tek ilçesi… Büyük bölümü üzüm bağları ile kaplı olan, şarap üretimi, balıkçılık ve turizm ile anılan Bozcaada'nın bir simgesi de ‘Foti Usta' olarak tanınan Foti Arvanitoğlu'ydu.

ADA'NIN SİMGELERİNDENDİ

Ada mimarisinin özelliklerini taşıyan tüm evlerin yapımında ünlü bir taş ustası olan Foti Usta'nın imzası bulunuyor.

1941 yılında Bozcaada'da doğan ve hayatını kaybettiği 8 Nisan 2017'ye kadar 76 yıl süreyle adada yaşayan Foti Usta, halkın da sevgilisi olmuştu. Bugün yörede otel ve pansiyon olarak işletilen çok sayıdaki evin temelinden çatısına yapımında da Foti Usta'nın emeği var.

BÜYÜK USTAYA BÜYÜK VEFA

Bozcaada halkı ölümünden sonra da Foti Usta'yı unutmadı ve yıllarca yaşadığı sokağa onun adı verildi. Kaymakamlık tarafından sokağın girişine ‘Foti Usta bu sokakta yaşadı' yazılı bir tabela ve eşi Antula ile birlikte çekilmiş fotoğrafı da asıldı.

Kardeşliğin sesiydi

Bozcaada Kaymakamlığı'nın hazırladığı tabelada özetle şunlar yazıyor: “Foti Usta eşi Antula ve oğlu Andon ile birlikte bu sokakta mutlu bir ömür geçirdi. En zor dönemlerde Bozcaada'dan ayılmayı düşünmedi. Türk komşuları ile birlikte kardeş gibi yaşadı. Cenazesi, Türklerin ve Rumların omuzlarında Rum mezarlığına defnedildi.”