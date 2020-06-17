Bozcaada’yı hiç böyle görmediniz

Bozcaada’yı hiç böyle görmediniz

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bütün konaklama tesisleri korona virüs (covid 19) salgınına karşı tedbir olarak 19 Mart'ta kapatılmıştı. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan konaklama tesisleri normalleşme süreci kapsamında yeniden açıldı ancak beklenen ziyaretçi sayısı gerçekleşmeyince sokaklar kedilere kaldı.

Her yıl nisan ayı başında yaz sezonunu açan Bozcaada, bilhassa okulların kapanmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğrar, sokaklarda adım atacak yer kalmazdı. Salgın vak’asının görülmediği Bozcaada’da normalleşme süreci ile birlikte restoran ve kafelerin ardından 19 Mart’ta kapatılan konaklama tesisleri 15 Haziran’dan itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladı. Adanın turist akınına uğraması bekleniyordu, fakat bu beklenti gerçekleşmedi. Bozcaada’ya feribot seferlerinin yapıldığı Geyikli iskelesinde önceki yıllarda oluşan uzun araç kuyruklarından eser kalmadı.

ESNAF ESKİ GÜNLERİ ÖZLÜYOR



Bozcaada sokaklarında sessizlik hüküm sürerken, oteller beklenen doluluk oranına ulaşamadı. Bozcaada esnafı iş yapamamaktan şikayetçi. Oteller dolmadığı için restoran ve kafelerde masalar boş kaldı. Şimdilik günübirlik ziyaretçilerle yetinen işletmeciler bu durumu yeniden artan vaka sayısına bağlarken, ay sonunda yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından hareketliliğin artmasını bekliyor. (İHA)