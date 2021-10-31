Bozkırın nazar boncuğu: Sivas Gürün!

Gökpınar Gölü, su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla adeta doğal akvaryum! Turkuaz mavisi göl, doğaseverlerin ve balık adamların sıklıkla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Orhan BOZKURT

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Sivas'ın, Gürün İlçesi'ndeki Gökpınar Gölü bozkırın ortasında büyüleyici manzarasıyla nefesleri kesiyor. Her mevsim farklı bir renk alan göl, güneşin konumuna göre de ton değiştiriyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15-18 metreyi bulan gölün suyu 4 mevsim 11 derece sıcaklıkta oluyor. Gün ışığını en derin noktasına kadar yansıtan Gökpınar Gölü, bu haliyle yukarıdan aşağıya bakılan bir akvaryumu andırıyor. Tabanındaki küçücük balıkların, taşların ve yuvasından çıkarak göl yüzeyine kadar yükselen su kabarcıklarını da masmavi bir şeffaflık içinde izlemenin mümkün olduğu göl, ziyaretçi akınına uğruyor.

HASSAS KORUNACAK ALANLAR

Evliya Çelebi'nin ünlü seyhatnamesinde, “Bozkırda giderken anında bir vahaya düşersiniz. İşte orası Gürün'dür” sözleri ile anlattığı ilçenin doğa harikası göl, dünyanın en mavi ve en temiz gölleri arasında bulunuyor. Birçok turizmci tarafından Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında ilk 10 sırada gösterilen Gökpınar Gölü, birinci dereceden doğal sit alanı olarak göze çarpıyor. Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ve Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olan bölge, aynı zamanda ‘Hassas Korunacak Alanlar' listesinde de yer alıyor. Gökpınar Gölü'nden çıkan sular Gürün'ün içme suyu olarak kullanılıyor. Göl kaynağı aynı zamanda tarım için de sulama ihtiyacını karşılıyor. Gürün çevresindeki balık üretim tesisleri de yine göl kaynağından çıkan sularla işletiliyor. Her mevsim kartpostallık görüntüler veren göl, çevresi ise aynı zamanda birçok endemik kelebek türü ile biyolojik çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

DOĞASEVERLERİN KAMP ALANI

Gökpınar sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm ilçesi olarak ilan edilen Gürün, sıklıkla ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Çeşitli seyahat acentalarının tur düzenlediği ve birçok balık adamın öncelikli tercihi arasında yer alan bölge, doğaseverlerinde kamp kurarak, trekking, foto safari, botla gezinti gibi faaliyetlerde bulunduğu mekanlar arasında gösteriliyor.

SU ALTINDA BÜYÜLEYEN GÖRSEL ZENGİNLİK

1500 rakımlı, 3 bin 500 metre karelik alanda bulunan ve yüksek irtifa dalışlarının gerçekleştirildiği Gökpınar Gölü, gerek bireysel gerekse de eğitim dalışı yapanların tercih ettiği göller arasında yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok balık adamın dalış gerçekleştirdiği göl de su altı canlıları ve tabandan kaynayan sular da tutkunlarına büyülryici bir görsel zenginlik sunuyor. Gölde balık tutmak ve yüzmek yasak ancak dalış yapmak serbest. Ancak yüksek rakımdan dolayı gölde 1 metrelik dalış denizdeki 3 metreye denk geliyor. Bu nedenle genellikle 2 yıldızlı dalgıçların dalışına izin veriliyor. Sivas, Malatya ve Kayseri'den AFAD ekipleri yüksek irtifa ve eğitim dalışları için burayı tercih ediyor. İlçe merkezine 10 km uzaklıktaki gölde çeşitli sosyal donatılarda bulunuyor. Ziyaretçilerin beslenme ve barınma ihtiyacına cevap veren gölde restoran, motel, birçok kamelya, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, spor tesisleri, gezinti rotaları, cami ve otopark bulunuyor. Göl manzaralı restoranda balık çorbası, Sivas köftesi, güveçte alabalık gibi lezzetler tadılabilirken, deniz bisikleti ve sandal ile de tur yapılabiliyor.

HEDEFİ 100 BİN TURİST

Gökpınar Gölü'nde hem yaz, hem de kış aylarında suyun sıcaklığı hep 11 derecede kalıyor. Bu sebeple kış aylarındaki düşük sıcaklıklarda, bembeyaz bir örtünün içinde, üstünde buharlar tüten bir havuza dönüşüyor. Malatya Havalimanı ile Gürün arası 124 kilometre, Sivas Havalimanı ise 157 kilometre uzaklıkta. Gölün çevresinde, muhteşem renkleri yukarıdan görebileceğiniz 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoran, butik bir otel, piknik yapmak isteyenler için 60 çardak bulunuyor. Ayda ortalama 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan gölün yapılan tanıtım faaliyetleri ve peyzaj çalışmaları ile 100 bin kişiye ev sahipliği yapması bekleniyor.