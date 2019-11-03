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Bozkırın ortasına kütüphane kurdu
Bozkırın ortasına kütüphane kurdu
Anadolu’da “Şimşek Dede” olarak tanınan Alevi Dedesi Ali Erdem’den anlamlı hizmet. Erdem, Çorum’un Mecitözü İlçesi’ne bağlı Dağ Saray Köyü’ne kütüphane kurdu.
Ali Ekber ERTÜRK
Yaşam 3 Kasım 2019 - 13:05

Ali Erdem'in gönüllü yurttaşlar ve hayırseverlerin desteğiyle kurduğu kütüphane, sadece bu köy değil civar köylerin yararlanacağı şekilde hizmet verecek. Şimdiden yüzlerce kitabın olduğu Şimşek Dede Kütüphanesi, daha fazla kitap için kitapseverlerin de desteğini bekliyor. Şimşek Dede lakaplı Ali Erdem geçen yıl da, yine hayırseverlerin desteğiyle, memleketi olan Sivas'ın Kangal İlçesi'ne bağlı köyünde devasa bir cem evi ve kütüphane ile kültür merkezi kurmuştu.

Ali Erdem, Çorum'a yaptığı kütüphane için, “Sadece Köy halkı değil, civar köylere, tüm Çorum'a ve kitaplara erişmek isteyip de olanağı olmayan herkese açık olacak” dedi.