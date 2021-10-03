Bozkırın ortasındaki Karadeniz

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan yaylalar, kamp ve doğa turizmi tutkunlarının gözde mekanı olmaya başladı.

Orhan BOZKURT

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Doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği Sivas yaylaları, soğuk suları, temiz havası ile kent karmaşasından kaçarak gelen doğa tutkunlarının soluklanma durağı oldu. Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık, Kengercik Yaylası, Tekke Deresi gibi önemli doğal güzelliklere sahip olan Koyulhisar ilçesinde sarıçam, gürgen, meşe ve köknar ağaçları bulunuyor.

BİRÇOK FAALİYET VAR

Sağlık turizmi açısından büyük öneme de sahip olan yaylalarda kampçılık, trekking, bisiklet, at binme, olta balıkçılığı, foto safari gibi ekoturizme yönelik faaliyetler gerçekleştirilebiliyor. Soğuk kaynak sularınca zengin olan yaylalar, önemli birer mesire ve avlanma bölgesi olarak da öne çıkıyor. Orman içinde yürüyüş, Kelkit Vadisi'nde ise yamaç paraşütü yapılıyor. Koyulhisar yaylalarından bazılarında konaklama ve yeme içme imkanları da bulunuyor.

HAYRAN KALIYORLAR

Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü ile birlikte bölgede kamp yapan sporcular da yaylalara hayran kaldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemur, Kızılelma köyü yakınları Oymalık Milli Parkı'nda kamp yaptıklarını belirterek “Sivas'ı, İç Anadolu Bölgesi'nde bozkır bir coğrafya olarak biliyoruz ama aslında öyle değil. Burası Karadeniz yaylalarına benziyor. Bütün doğa sevenleri Koyulhisar'a bekliyoruz” dedi.

Otantik yayla evleri herkesi büyülüyor

Doğa sporcusu İbrahim Kunpas da bölgenin önemine vurgu yaparak buradaki doğa güzelliklerinin Sivas'ın farklı bir yönünü daha ortaya çıkardığını söyledi. Kunpas, “Biz Duman Baba mevkiinden başlayarak Kuzguncuk, Arpacık ve Söbüce Yaylası’nı gezdik. Sivas'ın İç Anadolu Bölgesi'ndeki güzelliklerinin yanı sıra Karadeniz Bölgesi kısmında bulunan doğal güzellikleri de büyülüyor. Çam Ormanları, otantik yayla evleri, güzel havası ve farklı doğasıyla herkesi cezbeden Koyulhisar Yaylaları mutlaka görülmeli” diye konuştu.

24 saat denetleniyor

Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de yangın ve kaçak kesime karşı bölgede 24 saat denetimlerini sürdürüyor. İlk müdahale ve arasöz gibi araçların da hazır bulunduğu hassas bölgelerde, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor.