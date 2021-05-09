Bozkırın rengarenk gelinliği

KONYA'nın Karatay İlçesi'ne bağlı İsmil Mahallesi'nde bir firma tarafından 100 dekar alanda yetiştirilen laleler eşsiz bir manzara ortaya çıkarıyor. Her yıl nisan ayında açan ve 130 farklı çeşitten oluşan yaklaşık 25 milyon lale, hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyor.

Pandemiden önce 500 dekar alanda lale ekimi gerçekleştirdiklerini belirten lale tarlası sorumlusu ve ziraat mühendisi Ramazan Kılıç şunları söyledi:

TOPRAĞI VE İKLİMİ UYGUN

“Biz 26 yıldır bu işi yapıyoruz. Eylül ve ekim aylarında lale soğanını toprakla buluşturuyor ve nisan ayında da hasada başlıyoruz. İklimi, toprak yapısı, güneş ve su gibi doğal kaynaklarının yanısıra üretim için gerekli kış şartlarının da uygun olması Konya'yı, tahıl ürünlerinin yanında süs bitkisi üretimi açısından da cazip kılıyor. 2 yıldır pandemiden dolayı lale ekim alanımızı düşürdük. Pandemi bittikten sonra ekim alanımızı yeniden genişleteceğiz. Burada yetiştirdiğimiz lalelerimizi Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Azerbaycan başta olmak üzere 12 ülkeye satıyoruz. Şu an pandemiden dolayı yurt dışından fazla talep olmadığı için lalelerimizi iç piyasaya satıyoruz. Pandemiden sonra sektörünün yeniden eski canlılığına kavuşacağını umut ediyoruz.”

‘YERDEKİ GÖKKUŞAĞI' DENİLİYOR

LALELERİN açması ile birlikte nisan ve mayıs aylarında bahçelerin çevresi fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geliyor. Makinesini kapan en güzel ve en renkli fotoğrafı yakalayabilmek için yüzlerce kez deklanşöre basıyor. Salgın öncesi fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği bahçeler, çiçeklerin açmasıyla oluşturduğu renk cümbüşü nedeniyle “yerdeki gökkuşağı” olarak da nitelendiriliyor.

YILDA 50 BİN KİŞİ LALELERİ GÖRMEK İÇİN AKIN EDİYORDU

AÇAN lalelerin görüntüsü bölgeyi bir çekim merkezi haline de getiriyor. Özellikle sosyal medya için fotoğraf çekmek isteyen gençler ile evliliğe adım atan çiftlerin uğrak yeri bu bahçelerdi. Ancak şu dönemde koronavirüs salgını nedeniyle bahçeleri ziyarete izin verilmiyor. Lale üretiminden sorumlu olan ziraat mühendisi Ramazan Kılıç, “Her yıl buraya yılda en az 50 bin ziyaretçi gelirdi. Burası ayrıca Rusya, Irak, İran gibi ülkelerden gelen turistlerin de uğramadan geçmediği bir bölgeydi. Şu an maalesef koronavirüs salgınından dolayı üretim alanımız ziyaretçilere kapalı. Gelen ziyaretçilerimizi de nazikçe geri gönderiyoruz. Hatta tarlamıza lalelerden ‘Türkiye'm evde kal, geri kalma' diye yazdık. Koronavirüs salgını bittikten sonra tekrar tarlamızı ziyarete açacağız” ifadelerini kullandı.