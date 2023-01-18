Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin oğulları Pax sanatçı oldu

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin oğlu Pax, sanat dünyasına girmeye hazırlanıyor. 19 yaşındaki gencin, İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir gösteriye hazırlandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 2007 yılında evlat edindikleri, 19 yaşındaki oğulları Pax Thien Jolie-Pitt’in, Embtto takma adıyla gizlice sanat eserleri yaptığı öğrenildi.

Yeni tutkusunu oldukça ciddiye alan ve İsrail’in Tel Aviv kentindeki bir galeride yapılacak sergiye hazırlanan Pax’in eserlerinin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

Daily Mail’in haberine göre, Pax’in eserleri, “dijital ve karışık medya sürecini” kullanan ve “soyut” olarak tanımlanan parçalardan oluşuyor.

Daha önce sinema sektöründe de çalışan Pax, “First They Killed My Dad” için fotoğraf çekti ve “Without Blood”ın kamera arkası görüntüleri üzerinde çalıştı.



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