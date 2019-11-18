Breaking Bad dizisi gerçek oldu

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşanan ve 'Breaking Bad' adlı diziyi anımsatan olayda, uyuşturucu maddeler imal eden iki kimya profesörü tutuklandı.

Henderson Eyalet Üniversitesi'nde çalışan iki kimya profesörünün okul laboratuvarında metamfetamin maddesi ürettikleri belirlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Terry David Bateman ve Bradley Allen Rowland isimli profesörlerin cuma günü tutuklandığı ve uyuşturucu yapımında kullandıkları metaryerllere de el konulduğu belirtildi.

“KOKULAR NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI”

Üniversite sözcüsü Tina Hall, iki profesör 11 Ekim'de izne ayrıldıktan üç gün sonra okulun kimya laboratuvarından uyuşturucu madde kokuları yayıldığını söyledi. Hall kokular nedeniyle polislerin soruşturma başlattığını, laboratuarın ise uzmanlar tarafından havalandırıldıktan sonra 29 ekimde tekrar açıldığını ifade etti. Olay, Amerika'da 2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve Walter White isimli bir kimya öğretmeninin öyküsününün anlatıldığı ‘Breaking Bad' dizisini hatırlattı. Bryan Cranston'ın canlandırdığı ve akciğer kanseri olduğunu öğrenen White, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için kristal metamfetamin yapmaya başlıyor.