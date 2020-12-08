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Brezilya’da faciaya ramak kala… Freni boşalan kamyondan kıl payı kurtuldular
Brezilya’da freni boşalan bir kamyon neredeyse bir faciaya yol açıyordu. Kameralara yansıyan görüntülerde, yayalar kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşam 8 Aralık 2020 - 14:54

Brezilya’nın Duque de Caixas şehrinde freni boşalan çöp kamyonu hızla yokuş aşağıya indi. O sırada yokuşun farklı noktalarında bulunan 3 kişi kendilerini yol kenarına atarak ezilmekten son anda kurtuldu.

Freni boşalan çöp kamyonu inişi sırasında park halindeki araçlara çarparak durdu. Kamyonun çarptığı aracın sürücüsü Adriano Oliveira'nın bacağından yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

‘YAŞADIĞIM İÇİN ŞANSLIYIM’

Tehlikeyi atlatan kişiler arasında yer alan 47 yaşındaki Mônica de Souza o anlara ilişkin, “Kamyon geçerken neredeyse beni tekerleklerinin altına alıyordu. Yaşadığım için şanslıyım. Çok korktum” dedi. (DHA)

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