Brezilya’da her dakika 25 kadın şiddete uğruyor

Dünya genelinde artmaya devam eden kadın cinayetleri, kadın haklarının en iyi şekilde korunduğu ifade edilen ülkelerde de korkutucu boyutlara ulaştı. Brezilya Kamu Güvenliği tarafından açıklanan son açıkladığı veriler, Brezilya'daki kadına yönelik şiddetin endişe verici durumunu gözler önüne serdi.

Her dakika 25 kadın şiddete maruz kaldığı Brezilya'da 2020 yılının ilk 6 ayında 647 kadın cinayeti işlendi. 2017 yılında bin 47 kadın cinayetinin işlendiği ülkede 2018 yılında kadın cinayeti sayısı bin 173'e yükseldi, 2019 yılında ise bin 326 kadın cinayete kurban gitti.

Açıklanan verilere göre, her gün yaşları 20 ile 60 arasında değişen 3 kadın, eşleri, sevgilileri ya da eski eşleri tarafından öldürülüyor. Ülkede her dakika 25 kadın şiddete maruz kalırken, 2019 yılında toplamda 266 bin 310 aile içi şiddete mağduru kadın hastanede tedavi görmek zorunda kaldı.

ŞİDDET İKİ KAT ARTTI

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetinde her geçen yıl devam eden artış 2019 yılında yüzde 7.1'e ulaştı. 2020 yılında ise bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yüzde 1.9'luk bir artış gözlemlendi.

İHA