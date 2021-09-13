Bridget Malcolm’dan yıllar sonra Victoria’s Secret itirafları: Kadınları kontrol ediyorlar

Avustralyalı model Bridget Malcolm, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'la ilgili yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu. Markanın aşırı zayıf olmaları konusunda baskı kurduğunu öne süren Malcom, günlerce aç kaldığını ve yalnızca su içtiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor. Geçtiğimiz yıl birçok model markanın Pazarlama Direktörü Ed Razek’le ilgili taciz iddialarında bulunurken, şirket için daha sonra kayyum ve satış süreci gündeme gelmişti.

Eski günlerinden uzakta olan markayla ilgili çok konuşulacak yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaların sahibi Avustralyalı model Bridget Malcolm. 29 yaşındaki model, 2015 ve 2016 yıllarında Victoria’s Secret’ın ikonikleşen defilesinde boy göstermişti.

60 Dakika isimli programda konuşan Malcolm, Victoria’s Secret yönetiminin modellerin ‘aşırı zayıf’ olmaları konusunda çok açık bir şekilde mesaj verdiğini öne sürdü. Üzerindeki kilo verme baskısının çok fazla olduğunu söyleyen Malcolm, söz konusu dönemde çok yetersiz beslendiğini, günlerce aç kaldığını, yalnızca su içtiğini ve merdiven çıkmasının 10 dakika sürdüğünü anlattı.

Malcolm o dönemle ilgili, “Yeme bozukluğum vardı. Anksiyeteyle ilgili ilaç tedavisi görmeye başladım. Sık sık panik atak geçiriyordum, çok yorulmuştum. Bedenim ve zihnim tükenmişti. Şirketin bana ve diğer kadınlara sunduğu şey o zamanlar çok sömürücüydü. Kadınları kontrol ediyorlar gibi hissettiriyordu” ifadelerini kullandı.

Malcolm’un açıklamaları sonrası Daily Mail Avustralya’ya konuşan Victoria’s Secret sözcüsü, markanın yeni bir yönetimi olduğunu, dönüşüm süreciyle birlikte iş birliği yapılan ortaklara ve müşterilere daha kapsayıcı bir çevre sunmaya gayret ettiklerini vurguladı.

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