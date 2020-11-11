Britney Spears’tan müziği bırakma iddiası: Babam varsa ben yokum

Babasının vasiliğini yapmasını artık istemeyen Britney Spears, konuyu mahkemeye taşıdı. Spears, babasının kariyerini kontrol etmeye devam etmesi halinde bir daha şarkı söylemeyeceğini iddia etse de, hakim vasiliğin askıya alınmasını reddetti.

ABD'de 1990'ların sonundan itibaren pop müzik dünyasına damga vuran isimlerden Britney Spears ile babası arasındaki çekişme sürüyor.

Çalkantılı özel hayatı nedeniyle yaşadığı sorunlar ruh sağlığını etkileyen Spears, bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi de görmüştü. 38 yaşındaki Spears'ın başından geçenler nedeniyle 2007 yılında kendisine vasi olarak babası Jamie Spears atanmıştı.

Kızının tüm finansal süreçleri ve iş anlaşmalarında söz sahibi olan Jamie Spears, 2019 yılında kendi sağlık sorunları nedeniyle bu görevi bıraktı. Jamie'nin yokluğunda bu göreve geçici olarak Spears'ın menajeri Jodi Montgomery atandı.

‘BABASINDAN KORKUYOR’

Baba Jamie Spears sağlığına kavuştuktan sonra görevine dönmek için harekete geçse de, Britney Spears babasının kariyeri üzerindeki kontrolünü ortadan kaldırmak için mahkemeye başvurdu.

Los Angeles’ta görülen davada Britney’nin avukatı Samuel D Ingham III, “Müvekkilim babasından korktuğunu açıkça söyledi. Eğer babası kariyeri üzerindeki gücünü geri alırsa bir daha şarkı söylemeyecek” dedi.

BORÇLARINI SIFIRLADI



Jamie Spears’ın avukatı Vivian Lee Thoreen ise, babanın vasi olarak mükemmel bir iş çıkardığını, kızını borçlarından kurtararak 60 milyon dolarlık bir mal varlığına ulaştırdığını savundu.

Hakim Brenda Penny, baba Spears’ın vasilik haklarının askıya alınması talebini reddetti.