Bruce Dickinson’ın eşi Paddy Bowden hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Iron Maiden’in solisti Bruce Dickinson’ın eşi Paddy Bowden, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dickinson’ın ikinci eşi olan 61 yaşındaki Paddy Bowden, Londra’nın batısında yer alan Chiswick’deki evinde ölü bulundu. Bir süredir ayrı yaşayan çiftin arasındaki boşanma sürecinde Paddy Bowden 90 milyon sterlin tazminat talep ediyordu. Çünkü Dickinson kendisinden 15 yaş küçük fitness eğitmeni Liana ile ilişki yaşamaya başlamıştı.



Paris’te fitness eğitmeni Liana Dolci ile birlikte yaşamaya başlayan 61 yaşındaki Dickinson, yaptığı açıklamada, “Bu trajik bir kaza gibi görünen korkunç bir trajedi. “Çocuklarımız Austin, Griffin ve Kia ve ben harap durumdayız. Paddy’e olan saygımızdan dolayı ailemiz için bu son derece zor ve acı verici zamanda daha fazla yorum yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.