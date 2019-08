Brüksel lahanasının faydaları nelerdir? Brüksel lahananın içinde hangi vitaminler var?

Brüksel lahanası bir lahana türüdür ve bilimsel adı Brassica oleracea’dır. Brüksel lahanası C, B6, A, K vitamini gibi birçok önemli vitaminler açısından zengindir. Ayrıca diyet lifi, manganez, bakır, potasyum ve diğer flavonoidler ve polifenolik bileşikler bakımından da önemli bir kaynaktır. Peki, Bürüksel lahanasının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Brüksel lahanası, aşırı pişirildiklerinde kokusundan dolayı kötü bir şöhrete sahiptir, ancak çeşitli sağlık yararları onları harika bir süper yiyecek yapan birçok özelliğe sahiptir. Yeşil yapraklı sebzelerde, kilo kaybını teşvik edebilen, sindirime yardımcı olan ve potansiyel olarak kalp hastalıkları ve kanseri önleyen özellikler vardır. Brüksel lahanası da bunlardan biridir. Brüksel lahanası, diğer yeşil sebzelerle karşılaştırıldığında protein bakımından özellikle yüksektir. Şimdi, Brüksel lahanasının sağlık yararlarından bazılarına daha yakından bakalım… Brüksel lahanasının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

BRÜKSEL LAHANASININ FAYDALARI

Brüksel lahanasının sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirme

Brüksel lahanasının en etkileyici özelliklerinden biri de yüksek C vitamini içeriğidir. Tek bir brüksel lahanası, günlük önerilen C vitamini miktarınızın % 120’sinden fazlasını içerir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini uyardığı ve vücutta bir antioksidan görevi gördüğü için bağışıklık sisteminizin sağlığı için oksidatif stresi ve kronik hastalık olasılığınızı azaltmak için kritik bir önem taşır.

Hamilelikte çok önemli

Brüksel lahanası içinde bulunan üst düzey bir folik asit bebek bekleyen anneler için oldukça önemlidir. Folik asit, her yıl binlerce bebeği etkileyen nöral tüp defektlerinin önlenmesinde oldukça yararlıdır. Ayrıca B-Ailesi vitaminleri bebeklerin gelişimsel süreçlerinde çok önemlidir.

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir

Avusturya'da yapılan bir araştırma, sebze tüketimi ile kanserin önlenmesi arasında bazı pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Brüksel lahanasını tüketmenin oksidatif DNA hasarına karşı korunmada yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir başka araştırma, Brüksel lahanasının kolorektal kanser riskini azaltmada yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu, esas olarak Brüksel gibi önemli sebzelerde bulunan glikozinolatların varlığından kaynaklanmaktadır. Çalışmalar ayrıca, bu lifli sebzelerin antioksidan içeriğinin oksidatif stresi azaltabildiğini ve böylece kansere karşı koruyabildiğini buldu.

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur

K Vitamini en çok göz ardı edilen vitaminlerden biridir, ancak bu vücutta kanın pıhtılaşması için gereklidir. Bir fincan Brüksel lahanası önerilen günlük K vitamininin % 240'tan fazlasını içerirken, aynı zamanda kalp sağlığını korur ve kemik gücünü artırır.

Dengeli hormon seviyeleri

Araştırmalar Brüksel lahanasında bulunan aktif bileşenlerin ve uçucu bileşiklerin tiroid bezini ve vücuttaki birçok işlevini etkilediğini göstermiştir. Bu, metabolik fonksiyondan sindirim verimliliği ve enerji seviyelerine kadar her şeyi etkileyen vücuttaki hormon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Metabolizmayı artırır

Riboflavin, folat, pantotenik asit, B2 vitamini ve diğerleri de dahil olmak üzere içerdiği yüksek B-Ailesi vitaminleri, Brüksel lahanasını sağlıklı bir metabolizmanın önemli bir parçası haline getirir. Bu, vücudun besini daha etkin bir şekilde sindirmesine, besin maddelerini daha verimli kullanmasına ve kalorileri daha hızlı yakmasına yardımcı olabilir.