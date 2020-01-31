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Bryan Cranston’ın The Shining’li gazoz reklamı hayranlarını çılgına çevirdi
Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston, Super Bowl için kamera karşısına geçti. Bir gazoz markasının reklamında boy gösteren başarılı oyuncu, efsanevi film The Shining'teki cinnet sahnesini tekrar canlandırdı.
Yaşam 31 Ocak 2020 - 12:08

Breaking Bad dizisinde, kötü yola sapan kimya öğretmeni Walter White’ı canlandıran Bryan Cranston, 3 Şubat’ta oyanancak Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl için çekilen reklamla gündeme oturdu.

Stanley Kubrick’in unutulmaz korku filmi The Shining’in baş karakteri Jack Torrance’ı canlandıran Cranston, elinde gazozla eşi rolündeki Traace Ellis Ross’u kovalarken görülüyor. Fakat tek bir farkla: sadece gazoz ikram etmek için…

Başarılı reklam filmi 3 Şubat’ta Super Bowl aralarında gösterilecek.

Son güncelleme: 12:09 - 31.01.2020