Bu 7 özellik olmadan sağlıklı bir ilişkiniz olmaz

Biraz araştırmayla sağlıklı bir ilişkinin nasıl olması gerektiği hakkında çokça öneri ve tartışma bulabilirsiniz. Fakat burada tek bir doğru cevap maalesef bulunmuyor. Çünkü her ilişki kendine hastır ve dinamikleri başkadır. Bununla birlikte, birbirimizle doğru ilişkiler kurma yolları olan ebeveynlerle büyümezsek, kendimize rol model bir çift bulmak için başvuracak başka hiçbir yer olmadığını fark edebiliriz. Mutlu ve sağlıklı çiftlerin ilişki kurma şekilleri ise çoğumuzun deneyimleyemediği sırlar olarak kalırlar. Peki mutlu ilişkinin sırrı en genel kapsamıyla nelerden geçiyor?

Ayça ÇERKEZOĞLU

Mutsuz ilişki işaretleriyle başlayalım:

Daha ileri gitmeden önce sağlıksız ilişkilerde olan şeylerden bahsetmemek yanlış olur. Tabii ki sağlıksız ilişkinin barındırdığı birçok “toksik” denen davranış kalıpları vardır. Fakat bazıları daha belirgin ya da tespiti daha kolay olanlardır.

Psychology Today'in araştırmasına göre bunlar sözlü ve duygusal taciz (ad takma, korkutma, tehdit, aşağılama, küçümseme); kontrol ve izolasyon kalıpları; her türlü şiddet; sınırların ihlali ve duygusal manipülasyondur. Herhangi bir ilişkinizde buna benzer şeyler yaşıyorsanız, bunu çözmek için hemen yardım almanızı öneriliyor. Zira yakın bir arkadaş, eşiniz, eski sevgiliniz, bir aile ilişkisi veya diğerleri fark etmeksizin her davranış, ilişkiye bağlı olarak farklı şekilde işler ve her biri iyileştirme için bir alan ortaya çıkarabilir. Ayrıca, çoğu ilişkinin bazı boyutlarda sorunları olduğunu da unutmayın.





Peki nedir sağlıklı ilişkilerin 7 anahtarı?

1. İlgi duyma

Sağlıklı ilişkilerde insanlar birbirlerine ilgi duyarlar. Bu genellikle, birinin nasıl olduğunu sormaktan (ve sadece öylesine sormaktan değil), onu bir şeyler yapmaya davet etmekten ve nasıl olduğu hakkında daha derin sorular sormak gibi çeşitli şekillerde yapılır. Hatta konu sadece sormak değil; gerekiyorsa aksiyon almak, aktif yardımda bulunmak ya da sadece yanında olduğunu hissettirmek olarak da tanımlanabilir.

2. Kabul ve saygı

Bu, diğer kişi hakkında öğrendiklerimizi kabul etmek ve ona saygıyla davranmaya devam etmek anlamına gelir. Birini gerçekten tanıdığımızda, onun hakkında o kadar da iyi olmayan şeyler öğreniriz ve onlar da bizim hakkımızda birçok şeyi öğrenirler. Burada yapılması gereken yargılamadan, eleştirmeden diğer kişinin tüm özelliklerini olduğu gibi kabul etmektir. Eğer sizi olumsuz etkileyen bir durumla karşı karşıyaysanız tabii ki profesyonel destek almalı ya da ilişkiyi bitirmelisiniz. Fakat asıl önemli olan karşımızdakini olduğu gibi görebilmek ve kabul edebilmektir. Eleştirir ya da yargılarsak bu bizi çözüme değil her zaman çatışmaya götürür. Diğer kişiyi olumlu bir ışıkta tutmaya devam etmek (ve siz de olumlu bir ışıkta tutuluyorsanız!), sağlıklı ilişkilerde temel uygulamalardır. Ek olarak, en mutlu ilişkilerdeki insanlar, sosyal durumlarda da birbirleri hakkında olumlu konuşurlar ve diğer kişinin tercihlerine saygı duymaya çalışırlar.

3. Temel ihtiyaçların karşılanması

Herkesin ilişkilerde sahip olduğu en temel ihtiyaçlar arkadaşlık, şefkat ve duygusal destektir. Sağlıklı ilişkilerdeki insanlar, diğer kişinin sahip olduğu özel ihtiyaçların yanı sıra bunları da karşılamaya odaklanır ve bu konuda daha iyi olmak için gelişmeye istekli olurlar.





4. Olumlu etkileşimler

Araştırmalar, diğer kişiyle negatiften daha fazla pozitif etkileşim olduğunda ilişkilerin en tatmin edici boyutuna ulaştığını gösteriyor. Bazı ilişkilerde çok sayıda olumsuz etkileşim olabilir, ancak olumlu etkileşimlerin sayısı daha fazla olduğu sürece memnuniyet yüksek kalacaktır. Bu konuyla ilgili daha iyi bir noktaya gelmek istiyorsak iletişimin bazı temellerini öğrenebiliriz. Bu bizlere kişisel gelişim anlamında da çok fayda sağlar.

5. Problemleri çözme çabası

Çözümler ne olursa olsun, ilişkilerde uzun süre devam edecek birçok çözülemez sorun vardır ve sağlıklı ilişkiler içindeki insanlar bu çatışmaları mümkün olduğunca azaltmanın yollarını bulurlar. Bununla birlikte, çözülebilecek birçok sorun da vardır ve oldukça işlevsel çiftler aktif olarak uzlaşacak ve bunlara çözüm bulacaktır.

6. Kopma ve onarım

En sağlıklı ilişkilerdeki kişileri hasarları (ve/veya kırılmaları) hızlı ve etkili bir şekilde onarabilirler. Bu, hem karşınızdakinin (veya sizin) incinmiş, kızgın veya bir şeyden mutsuz olduğunu kabul etmek hem de sorunu zamanında düzeltecek şekilde ele almak anlamına gelir. Pek çok insan onarımları başlatmak için çok uzun süre bekler, bazıları ne yapacaklarından emin olmadıkları için işleri daha da kötüleştirebilir; bazıları ise bunu hiç yapmaz. İyi bir onarım genellikle bir özürle ya da konuyu yapıcı bir şekilde gündeme getirerek başlar.





7. Karşılıklılık

Bu, ilişkideki her iki kişinin de bu şeyler üzerinde çalıştığı anlamına gelir. Sorunlarla yalnızca bir kişi ilgileniyorsa, kabul ediyor ve saygı duyuyorsa, şüpheden faydalanıyorsa, diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorsa, olumlu etkileşimler sağlıyorsa ve kopuklukları onarıyorsa, o zaman ilişkinin keşfedilmesi gereken daha büyük sorunları var demektir. Günümüzde birçok çift terapisti ise özellikle bu sorunlarla yoğun olarak ilgilenmekte ve ihtiyacı olan çiftlere etkili tedavileri uygulamaktadır.

