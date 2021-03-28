Bu anket sonuçları tartışma yarattı: En seksi kel ünlüler belli oldu

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’da yer alan haberde ülkede hizmet veren kozmetik ve cerrahi şirketi Longevita, Google üzerindeki aramaları analiz etti ve dünyanın en seksi kel erkeklerini sıraladı.

Sıralamaya göre Prens William, internet sitelerinde tam 17.6 milyon kez “seksi” olarak tanımlanarak listede zirveye çıktı.

William, boksör Mike Tyson ve Jason Statham’ı geride bırakırken, dördüncü sırada müzisyen Pitbull ve beşinci sırada da basketbolcu Michael Jordan yer aldı.

İlk 10’da yer alan diğer ünlüler ise The Rock, Bruce Willis, John Travolta, Floyd Mayweather ve Vin Diesel olarak sıralandı.

Fakat bu sıralama sosyal medyada yeni bir tartışmayı başlattı. Şirketin sadece Google üzerinde ünlülerin “seksi” ifadesiyle tanımlanmasının bilimsel bir yönü olmadığını söyleyen çok sayıda insan çalışmaya tepki gösterdi.

Öte yandan sosyal medyada kel olan birçok kişi de bu listeye itiraz ederek dalga geçtiler.

İlginizi Çekebilir Charlie Hebdo'dan tartışma yaratan kapak: Meghan'ı George Floyd'a benzettiler

İlginizi Çekebilir Meghan bir cephe de ünlü sunucu Piers Morgan'a açtı: Resmi şikayette bulundu