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Bu anket sonuçları tartışma yarattı: En seksi kel ünlüler belli oldu

İngiltere'de yapılan bir araştırma dünyanın en seksi kel erkeklerini sıraladı. Sıralamada Galler Prensi William birinci sıraya çıkarken, liste sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Güncellenme: 11:34, 28/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Bu anket sonuçları tartışma yarattı: En seksi kel ünlüler belli oldu

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’da yer alan haberde ülkede hizmet veren kozmetik ve cerrahi şirketi Longevita, Google üzerindeki aramaları analiz etti ve dünyanın en seksi kel erkeklerini sıraladı.

Kardeşi Harry’nin İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşmesinin ardından zor günler geçiren William’ın bu ödüle tepkisi henüz bilinmiyor.

Sıralamaya göre Prens William, internet sitelerinde tam 17.6 milyon kez “seksi” olarak tanımlanarak listede zirveye çıktı.

Eski boksör Mike Tyson da sıralamada üst sırada yer aldı.

William, boksör Mike Tyson ve Jason Statham’ı geride bırakırken, dördüncü sırada müzisyen Pitbull ve beşinci sırada da basketbolcu Michael Jordan yer aldı.

Müzisyen Pitbull listede dördüncü sırada yer aldı.

İlk 10’da yer alan diğer ünlüler ise The Rock, Bruce Willis, John Travolta, Floyd Mayweather ve Vin Diesel olarak sıralandı.

Bu yıl Antalya’da film çeken Jason Statham sıralamada üçüncü oldu.

Fakat bu sıralama sosyal medyada yeni bir tartışmayı başlattı. Şirketin sadece Google üzerinde ünlülerin “seksi” ifadesiyle tanımlanmasının bilimsel bir yönü olmadığını söyleyen çok sayıda insan çalışmaya tepki gösterdi.

Efsanevi basketbolcu Michael Jordan da ilk 10’da yer aldı.

Öte yandan sosyal medyada kel olan birçok kişi de bu listeye itiraz ederek dalga geçtiler.

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Yayınlanma Tarihi:11:11,