Bu bağlama diğerlerinden çok farklı! Paha biçilemiyor

Erzurum'da yapımı iki yıl süren ve oltu taşından yapılan bağlama görenleri hayran bırakıyor. Oltu taşı ustası Ömer Yavuz, ısrarlara rağmen bağlamayı satmayı düşünmüyor.

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Erzurum’un Oltu ilçesinde yerin altından bin bir emekle çıkartılan en değerli taşlar arasında yer alan oltu taşından bağlama yapıldı. Gümüş, firuze ve altınla işlenerek yapılan bağlama büyük ilgi görüyor.

Oltu taşı, madenden çıkarıldıktan sonra işlenip tespih, kalem, kolye, yüzük, anahtarlık ve süs eşyasına dönüştürülüyor. Oltu taşından yapılan bağlama ise değeriyle ve güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Kardeşleriyle kurdukları atölyede çalışan oltu taşı ustası Ömer Yavuz, 1998 yılında oltu taşından bağlama yapma fikriyle yola çıktı. İki yıl boyunca uzun uğraşlar veren Yavuz, 2000 yılında bağlamayı tamamlayarak atölyesinde sergilemeye başladı.

Birçok talibi olan bağlamaya fiyat biçemeyen Yavuz, ısrarlara rağmen bağlamayı satmayı düşünmüyor. (İHA)

