Bu bitkiyi koparmanın cezası 109 bin TL

Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında yetişen Eber sarısı bu yıl da çiçek açtı. Eber sarısını koparmanın cezası ise 109 bin TL.

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Endemik bitki türleri arasında yer alan ve izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 109 bin TL olan Eber sarısını görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyüne akın ediyor.

Derekarabağ köyü muhtarı Mevlüt Günyaz, “Bu çiçek köyümüzün simgesi. Bu bitkiyi koruyor, gözetliyoruz. Daha geniş alanlarda yetişmesini istiyoruz” dedi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen Eber sarısı yeryüzündeki18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. (İHA)