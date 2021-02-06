Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 metre yüksekliğinde Spil Dağı Milli Parkı'nda çiçek açtı. Her yıl mart ayının başında kendini gösteren kardelenler bu yıl yaşanan sıcak havalardan etkilendi.

Kardelenler bu kez 1 ay önce çiçek açtı. 120 çeşidin üstünde endemik bitkiye barındıran Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler güzel görüntüler oluşturdu. Kardelenlerin eşsiz manzarası fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Fotoğrafçılar baharın müjdecisi kardelenleri fotoğraflamak için milli parka çıktı. Zemheri kışın sona erişini ve toprağın ısınmaya başlamasını fotoğraflayanlar en güzel kareleri yakalamak için yarıştı.

SATIŞ AMAÇLI KOPARANA 3 KATI PARA CEZASI

Endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile korunuyor. Milli Park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden, endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezası geçen yıl 73 bin 747 lirayken bu yıl 80 bin 465 liraya yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde bu cezayı kesiyor. Kardelenleri koparan ve ticari amaçla zarar verip soğanlarından kökleyenlere ise mevcut cezanın 3 katı uygulanıyor.