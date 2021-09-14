Bu çiçeği koparmanın cezası araba parası

Muğla sahil şeridinde Datça ve Sarıgerme’de sonbahar aylarında çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 80 bin lira.

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2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azalan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması ve yurt dışına çıkarılması yasak. Nesli tükenme altında olan türler arasında yer alan kum zambağının soğanı ve çiçeğini koparmanın cezası ise 80 bin lira.

Akdeniz ikliminde yetişen ve az da olsa Karadeniz'deki sahillerde bulunan kum zambakları eylül ayının başında deniz kenarındaki kumlarda yeşermeye başlıyor. Zambakların yapraklarının görülmesinin ardından yöredeki işletmeler ve vatandaşlar zambak bulunan alanları koruma altına alıyor. Sahile kum zambakları ile ilgili bilgilendirici ağaç levhalar dikildi. (İHA)