Bu çiçekleri koparan yandı

Yalnızca belirli bir bölgede varlık gösteren canlı türlerine “endemik” adı veriliyor. Türkiye'de 10 bine yakın endemik bitki türü var. Bu sayının tüm Avrupa kıtası için 13 bin olduğu düşünülürse Türkiye'nin endemik türler açısından en zengin ülkelerden biri olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ancak Türkiye'de bu türlerden 3 bine yakını tehdit altında. Bu türleri koparmak, zarar vermek ya da yurt dışına çıkarmanın cezası ise çok ağır. İşte bazı örnekler:

KUM ZAMBAKLARI: Datça Palamutbükü sahilinde eylül-ekim döneminde 1 ay süreyle açıyorlar. Koparmanın cezası 73 bin 747 TL. Zarar veren kurumlara da yaklaşık 220 bin lira ceza kesiliyor.

CEZA ÜÇE KATLANIYOR

AYI GÜLLERİ: Marmaris Osmaniye'nin yamaçlarında yetişiyor. Şakayık adı ile de biliniyor. Bu çiçeğe zarar vermenin cezası ise 60 bin TL.

KARDELEN: Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelenler insan izi olmayan bölgelerde yaşıyor. Ocak ve mart arasında açıyor. Kardelenlere zarar vermenin cezası 80 bin 465 lira. Ticari amaçla koparanlara ise cezanın 3 katı uygulanıyor.

EBER SARISI: “Baklagillerin kraliçesi” olarak adlandırılan Eber sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişiyor. Koparmanın cezası ise 73 bin 747 lira.

TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEKLERİ: Bu çiçek, mayıs ayında Söke ve Kuşadası civarında toprağı süslüyor. Bu çiçeği koparmanın veya sökerek başka bir yere taşımanın cezası 73 bin 747 TL.

ŞIRNAK TERS LALESİ: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nin gözdesi olan bu çiçeği koparmanın cezası ise 60 bin 163 TL.

En zengini Adana bölgesi

Türkiye'de endemik bitkilerin sayısına göre en zengin bölge olarak Adana öne çıkıyor. Sadece bu bölgede yetişen 1689 tür var. Onu Antalya 1632 türle takip ediyor.

En az endemik çeşitliliğe sahip olan yerler ise 7 tür ile Istranca Bölgesi, 10 tür ile Ergene ve 85 türle Çatalca-Kocaeli Bölgesi.

Türkiye'de yetişen diğer endemik türler arasında Toroslar'da görülen Antalya Çiğdemi, İstanbul'un Anadolu yakasındaki fundalıklarda bolca görülebilen İstanbul Nazendesi, Ege ve Akdeniz'deki ekin tarlalarında çıkan Anadolu Glayölü, sadece Kapadokya ve İç Anadolu'da yetişen Kapadokya Soğanı, Ankara Gölbaşı, Batı ve Orta Anadolu'da çeşitli yerlerde görülen Anadolu Karanfili ve Afyon civarında yetişen Yanardöner de sayılabilir.