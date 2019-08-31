Bu çocuklar nasıl kayboluyor? İşte cevabı…

Türkiye’de ve dünyada her gün çeşitli nedenlerden dolayı çocuklar kayboluyor. Bazıları bulunurken bazı çocuklardan da yıllarca tek bir haber dahi alınamıyor. Kayıp çocukların ailelerinin dayanışması için kurulan Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YARKAD) Başkanı Zafer Özbilici, kayıp çocukların çoğunluğunun kendi istekleri ile aile ortamını, yaşadıkları yurtları terk eden çocuklar olduğunu belirtti. Çocukların kaçma nedenlerinin başında aile içi huzursuzluk, şiddet, istismar ve yoksulluk olduğuna dikkat çeken Özbilici, aileleri dikkatli olmaları noktasında uyardı.

Kayıp çocuk ailelerinin en büyük korkusunun organ mafyası olduğunu belirten YARKAD Başkanı Özbilici, şimdiye kadar böyle bir bulguya rastlanmadığını söyleyerek, çocukların daha çok pedofilller tarafından kaçırıldığını aktardı.

“ÇOCUKLARIMIZIN BİR KISMI PEDOFİLLERE KURBAN GİDEBİLİYOR”

Kayıpların büyük bir bölümünün kendi isteği ile aile ortamlarını, yaşadıkları yurtları bilerek terk eden çocuklar olduğuna vurgu yapan Özbilici, ailelere büyük görev düştüğünü söyledi.Çocukların genelde aile içindeki huzursuzluk, sosyal nedenler ve yoksulluktan kaynaklı nedenlerden dolayı evi terk ettiklerini anlatan Özbilici, “Bu şekilde kaybolan çocuk sayısı çok fazla. Evden kaçan çocukların da başlarına birçok şey gelebiliyor, uyuşturucuya alıştırılabiliyor, tecavüze uğrayabiliyor, hırsızlık yaptırılabiliyor. İstem dışı kaybolan çocuklar ise, daha çok evlat edinmek için kaçırılan çocuklar oluyor. Kaçırılan çocukların çoğunluğu da bir pedofiliye kurban gidiyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR KAYBOLDUĞUNDA 24 SAATİ BEKLEMEYİN”

Zaman zaman ailelere telkinlerde bulunduklarını ifade eden Özbilici, “Çocuğumun başına gelmez diye asla düşünmeyin. Herkesin başına gelebilir” dedi. Çocukların kaybolduğunda 24 saati beklemeden hemen polise haber verilmesi gerektiğini belirten Özbilici, “Ailecek farklı bir yere gidildiğinde çocukların saçlarını saklasınlar, tırnaklarını atmasınlar. Birkaç kıyafetini yıkamasınlar bu kokuya duyarlı köpeklerin işini kolaylaştıracaktır. Ailelere her zaman uyarılarda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR KAYBOLMUYOR KAYBEDİYORUZ”

Özbilici, “Aslında bu çocuklar kaybolmuyor. Kaybediyoruz. Ailelere çok büyük görevler düşüyor. Ailelerin bir anlık dikkatsizliği, boş vermişliği pedofili hastalarının işine gelebiliyor. Aile içerisinde sevgi, ilgi, şefkat görmeyen bir kız çocuğu internette tanıştığı, neredeyse babası yaşındaki bir adamın kurbanı olabiliyor. Teknoloji değiştikçe çocukların kaybolma şeklide değişiyor. İnternette tanıştığı bir insan yüzünden evini terk edebiliyorlar. Çocuğu kaybolan aileler organ ticaretinden çok korkuyorlardı ancak somut bir şey henüz ortaya çıkmadı” dedi.

“8 YIL SONRA BULDUM”

Kaybolan kızını 8 yıl sonra bulan baba Erdal Şimşek, “Kızım Serpil Şimşek 1992 yılında Fatih'te bulunan İskenderpaşa İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisiyken kaçırıldı. Ben o dönem emniyete kayıp ihbarında bulundum. Daha sonra ben de diğer kayıp yakınları gibi kendi imkanlarımla çocuğumu aramaya çalıştım. Bir süre sonra YARKAD'a ulaşıp onlarla birlikte arama çalışmalarına katıldım. Tam 4 yıl boyunca birçok yerde dolaşıp kızımı aradım. Daha sonra gelen bir ihbar üzerine kızımın annesi tarafından kaçırıldığını öğrendim. Kızım kaçırıldığı süre içerisinde okula gönderilmemiş. Daha sonra diplomayı dışarıdan alabildik” ifadelerini aktardı.

“KIZIM 22 YILDIR KAYIP”

Evine 200 metre uzaklıktaki bir mağazaya gidip dönmeyen 8 yaşındaki kızını 22 yıldır arayan acılı anne Feride Gönül, “Kızım bugün 30 yaşına girdi. Kızım Ebru Gönül 22 yıl önce, 8 yaşında iken İstanbul'un Şişli ilçesinde kayboldu. Bayrama 1 hafta vardı. Ben kendisine çok istediği bir kot pantolon almıştım. Pantolon bedenine olmadığından dolayı değiştirmeye gitti. Mağaza evimize yaklaşık 200 metre uzaklıkta idi. Bir daha da geriye dönmedi. Gidiş o gidiş. 22 yıldır her yerde arıyorum. Adli makamlara, sivil toplum kuruluşlarına başvurduk. Ama hiçbir sonuç alamadık. Tekrar başladığımız yere geri döndük” dedi.