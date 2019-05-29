Bu festival tamamen siyah yiyeceklerden oluşuyor

Black Food Festival, daha önce Berlin, Budapeşte, Tel Aviv, Helsinki ve New York'ta gerçekleştirilmişti. Festivalin bir sonraki durağı ise İstanbul olacak. 9 Haziran’da Dorock XL Kadıköy’de düzenlenecek olan festivalde yerel siyah yiyecek ve içeceklerin yanında siyah tasarım ürünler sergilenecek.

Ziyaretçiler doğal yapım siyah hamburger, siyah çikolata, makaron, dondurma, makarna, siyah bira, kokteyller, kahve ve diğer siyah ürünler ile birçok siyah tatlı ve şekerlemelerle buluşacak. Yaklaşık 15 katılımcı Black Food Festival'inde yer alacak. Etkinlik sırasında gastronomi alanında uzman, tanınmış jüri üyeleri, katılımcılar tarafından sunulan yiyecekleri seçecek ve “2019 İstanbul'un En İyi Siyah Yiyeceği” ile “2019 İstanbul'un En İyi Siyah İçeceği” ödüllerini en yaratıcı ve en iyi ürünü üreten katılımcıya takdim edecek.