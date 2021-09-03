Bu fotoğraf bugün çekildi: Tıka basa dolu!

Muğla merkeze en yakın plaj olan Ula ilçesi Akyaka Mahallesi Halk Plajı bayram tatili olmamasına ve okulların da açılmasına rağmen kalabalık olmasıyla dikkat çekiyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla merkeze 28,7 kilometre ile en yakın plaj olan Ula ilçesinde ‘Sakinkent’ ünvanlı Akyaka Mahallesi Halk Plajı bayram tatili olmamasına ve okulların da açılmasına rağmen salgın kurallarını dikkate almadan tıka basa dolu.

Akyaka Orman Kampı ve Azmak Nehri’nin arasında yer alan, SİT alanı olarak resmileştirilen 250 metre uzunluk, 25 metre genişliğindeki sığ denizi ve kumlu olan plajın hemen arkasında yer alan restoranlar plajı daha ön plana çıkarıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE YERLİ TURİST RAĞBET EDİYOR

Salgın nedeniyle özellikle bölgeye İngiliz turistlerin gelmemesi, Muğla’nın çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle Ağustos ayının 15’ine kadar da yerli turistin de terk ettiği Akyaka Mahallesi Halk Plajı’nda “İğne atsan yere düşmez” deyimi açıkça belli oluyor.

Özellikle hafta sonu ve bayramlar ile özel günlerde tıka basa dolan mahallede günübirlikçilerin fazlalığı esnafı da mutlu ediyor.

“HER ŞEY GÜZEL AMA SALGIN KURALLARINA UYAN YOK”

Özellikle salgın kurallarına uymaya özen gösteren ve bölgeye gezmeye gelen yerli turistler plajdaki üst üste insan yığını görmesiyle salgın kurallarının ihlal edilmesine de tepki gösteriyor.

Ankara’dan Marmaris’e tatile giden Şenocak Ailesi, Akyaka’yı mimarisi ve ‘Sakinkent’ olması nedeniyle merak ettiklerini ve gelmişken de denize girmek istediklerini belirterek, “Sahili görünce bundan hemen vazgeçtik. Bu kadar kalabalık plajda insanlar nasıl gönül rahatlığıyla denize girebiliyor?” dedi.