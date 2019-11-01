Bu fuar başka fuar çünkü evcil hayvanlara özel

Bu sene 7. defa düzenlenen Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı 2019 kapılarını hayvanseverlere açtı. Yoğun ilgi gören fuar 3 Kasım 2019 tarihine kadar açık kalacak. Fuarda; kedi, köpek, kanatlı hayvan malzemeleri, kara hayvan malzemeleri ve kanatlı hayvan malzemelerine kadar pek çok ürün bulmak mümkün.

Fatma Vurgun – Kubilay Altuğ



İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 7. Düzenlenen Uluslararası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Fuar'ı kapılarını açtı. 31 Ekim'de açılan fuar, 3 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak. Hayvanseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda kedi, köpek, kanatlı hayvan malzemeleri, kara hayvan malzemeleri ve kanatlı hayvan malzemelerine kadar pek çok ürün bulmak mümkün.

EN PAHALI ÜRÜN KÖPEK BALIĞI

Fuarda yerini alan bir firmaya ait resif köpek balığı 3 bin 500 dolar fiyatıyla fuarın en pahalı canlısı. Köpek balığının 60 cm uzunluğunda olduğunu belirten firma yetkilisi Erdinç Aydemir, “Yaklaşık 2 ton su bulunan bir akvaryum içerisinde yüzüyor. Balığın içinde olması gereken akvaryumun ölçüsü 2 metre genişliğinde ve uzunluğunda olmalı. Köpek balığının uzunluğu 2 metreye kadar çıkabiliyor. 60 cm boyutundaki bu balığın fiyatı 3 bin 500 dolar ancak köpek balığının fiyatından ziyade köpek balığı için kurulacak sistemin fiyatı önemli. Şuan ki kurlarla köpek balığı için kurulacak akvaryumun fiyatı 40 bin TL ila 50 bin TL civarında” ifadelerini kullandı.



“ONLAR DA BİZİM ÇOCUKLARIMIZ”

Birbirinden renkli, bebek kıyafetlerini andıran kedi ve köpek kıyafetleri satan firmanın yetkilisi Ferda Acar, 4 yıldır kedi ve köpek kıyafetleri tasarladıklarını söyledi. Acar, “Onların rahatı ve üşümemesi için hayvan sahiplerinin de evlerinin temizliği ve tüy dökmemesi için böyle şık kıyafetler üretiyoruz. Onlar da bizim çocuklarımız, bebeklerimiz” diye konuştu.

ÖLÇÜLERE GÖRE ÖZEL ÜRETİM

Bir başka kedi ve köpekler için kıyafet satan firmanın genel müdürü Muharrem Çeribaş, kıyafetlerin insanlara takım elbise üreten olguya göre ürettiklerini kaydetti. Yüzde yüz yünden yapılan ürünlerin naturel kıyafetlerden yapıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Fiyatları 300 TL'den başlayarak 500 TL'ye kadar çıkıyor. Ölçülere göre de özel üretim yapıyoruz.”