Bu günler geçecek neler geçmedi ki

Bu günler geçecek neler geçmedi ki

Ünlü sinema sanatçısı ve Şişli eski Belediye Başkanı Fatma Girik, CHP'li belediyelerin yaptığı yardımların iktidar tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Girik, “Belediyelerin en önemli görevi halka hizmettir. Bu hizmetin engelle karşılaşmasını doğru bulmam. Yardım yapan hangi partiden olursa olsun fark etmez, engellemek çok yanlış” dedi.

‘SÖZCÜ OKUYORUM'

Bodrum'daki evinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte salgının bitmesini bekleyen Girik, “Gazete okuyor, TV izliyorum. Gazeteleri okumaya da SÖZCÜ ile başlıyorum” dedi. Girik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sık sık kendisini arayarak hatırını sorduklarını da söyledi.

Vatandaşlara corona virüsü uyarılarında da bulunan ünlü sanatçı Fatma Girik, “Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Hem kendi hem de diğer insanların sağlıkları söz konusu. Bilim insanları ne karar aldıysa onlara uymalıyız. Bu günler de geçecek. Bugüne kadar neler geçmedi ki?” diye konuştu.