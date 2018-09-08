Bu ilçede ağaç kesmek yasak

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamındaki yapılan yaya üst geçidinin inşaasında ağaçlar kesilmeyerek köprü yapıldı. Köprünün bazı yerlerinde ağaçlar köprünün içinden geçerken bazı ağaçlar kesilmemesi için özel olarak dizayn edildi.

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Geçen 28 Nisan’da hizmete açılan ve İngiltere’de geçen yıl yapılan yarışmada ‘en iyi kentsel tasarım’ ödülü alan ‘Hamamyolu Park ve Meydanı’, yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında Hamamyolu’nda yapılan ve ‘Sanat Köprüsü’ adı verilen köprünün üzerinde Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Cam Festivali ve Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na katılan sanatçıların eserleri sergileniyor. Köprünün üstü, açık hava sanat galerisi olarak hizmet verirken, köprü altında da Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan kafeler hizmet veriyor.

Hamamyolu Köprüsü yapılırken bölgede en az ağaca zarar vermek amacıyla ağaçların bir kısmı köprünün içinden geçerken köprü yanlarında kalan ağaçlar ise köprünün dizaynı değiştirilerek kesilmekten kurtarıldı. Eskişehirliler ve şehir dışından gelen turistler köprüyü ‘Çevreci Köprü’ olarak isimlendirdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Park ve Meydan Projesi’nin ödülü bir proje olduğunu ve yapımı sırasında ağaçlara zarar vermediklerini söyledi.

HAMAMYOLU’NUN CAZİBESİ ARTTI

Proje ile Hamamyolu Caddesi’nin cazibesinin arttığını belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Hamamyolu projesi bizim için, sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırdığımız, şehrin çağdaş ve tarihi bölgesi arasında köprü niteliği taşıyan, doğaya ve insana saygıyı esas alan bir cazibe projesi. Projeye başlamadan önce Hamamyolu Eskişehir'in en köklü ancak cazibesini yitirmiş bir alanına dönüşmüştü. İnsanlar sadece gündüz saatlerinde yoğun olarak geçiş güzergahı niteliğiyle kullanıyordu. Bölge yeşil alan bakımından şehrin nefes alan ender alanlarından biriydi ancak kuruyan, ömrünü doldurmuş ve yıkılma tehlikesi olan ağaçlar da mevcuttu. Biz bu alanı yeniden cazibe merkezine dönüştürmek, insanların gece gündüz vakit geçirebileceği, nefes alacağı alanlar oluşturmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamaları için kar amacı gütmeyen hizmet işletmeleri oluşturup, buradan sağlanacak rantın sadece vatandaş lehine kullanılmasını amaçladıkdiye konuştu.

PROJE KAPSAMINDA SÖKÜLEN AĞAÇLAR TEKRAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Projeyi gerçejkeitirirken ağaçlara zarar vermediklerini belirten Kurt, “Proje büyük bir proje olmasına rağmen yeşil hassasiyeti ele aldık. İleri teknoloji sistemlerle proje inşaatı esnasında zarar görebilecek ağaçları proje bittikten sonra yeniden toprağıyla buluşturmak üzere deplase ettik. Kurumuş ve çökme tehlikesi olan birkaç ağacı kesmek zorunda kalsak bile deplase edilemeyecek durumda olan ağaçlar için projenin detaylarını yeniden ele alarak bazı değişiklikler düzenledik, projenin tam ortasında yer alan köprünün uygulamasında da, yürüyüş ve hizmet alanlarında da buna özen gösterdik. Yürüyüş yolunu düzenlerken de aynı özeni göstererek sonuca ulaştık.

Hamamyolu'nun ortasında yer alan caddenin bütünlüğü bozmaması ve vatandaşların trafiğe takılmadan yürüyebilmeleri adına simgesel bir köprü inşa ettik ve köprünün üstünü butik bir çağdaş sanat müzesi, altını ise açık hava kütüphanesi olarak değerlendirdik. Çocuklar için alışılagelmiş oyun araçlarının dışında oyuncaklarla onların daha keyifli zaman geçirmesini sağladık. Hizmet işletmelerini ise vatandaşın çok uygun fiyatla istifade edebilmesi adına Belediye olarak biz üstlendik. Bunun da büyük bir şekilde karşılığını gördük. Bugün proje bitiminden çok kısa süre kendini ispat etmiş, Eskişehir için gece gündüz cazibe alanı olan bir Hamamyolu gerçeği var karşımızda. Vatandaş mutlu, esnaf mutlu, çocuklar mutlu, bu proje aynı zamanda bizim zor ve büyük projeleri hayata geçirme adına referans projemiz” şeklinde konuştu.