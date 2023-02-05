Bu illüzyon testi gündem oldu: Siz bulabildiniz mi?

Sosyal medyada gündem olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Peki siz bu fotoğrafa bir süre bakınca ne görüyorsunuz?

Sozcu.com.tr

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Son dönemde sosyal medyada paylaşım rekorları kıran optik illüzyon testleri, bir görenin bir daha bakmasına sebep oluyor.

Eğitim portalı Jagran Josh’ın akıllara durgunluk veren optik illüzyonu, beyninizin ve gözlerinizin orada ne olduğunu görmesi amacıyla çalışmasını sağlamak için tasarlandı.

İlk baktığınızda ortada siyah beyaz çizgilerden başka bir şey yok gibi görünebilir ama aslında içinde saklanan bir hayvan var.

Eğer 11 saniye boyunca göremediyseniz gözlerinizi kısmayı veya ekrandan uzağa bakmayı ve ardından tekrar bakmayı deneyebilirsiniz.

Bu da işe yaramazsa, aşağıda farklı bir renk düzeninde göründüğü şekliyle hayvanı (kurbağa) gösteren bir fotoğraf var.

Unutmayın… Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bu tarz optik illüzyon ve IQ testlerinin beyne yararını ortaya çıkardı. Araştırmalara göre, beyin bu tarz bulmacalarla ne kadar meşgul olursa o kadar aktif olur…

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