Bu kafede engel yok sevgi var

15 Temmuz darbe girişiminin üssü konumundaki Mürted Hava Üssü Ankara'nın ilçesi Kazan'dadır. Darbe girişiminin önlenmesi için Kazanlıların çabalarını dikkate alan hükümet, Kazan'ın adını Kahramankazan yapmıştı. Bu ilçe, şu günlerde farklı bir çalışmayla gündemde. Engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Ankara Kahramankazan Belediyesi, daha önce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın uygulamaya koyduğu Engelsiz Kafeyi hayata geçirdi. İşletmesinden, aşçılığına, garsonluğundan temizliğine kadar tüm işleri engelli bireyler tarafından yapılıyor. Buradan elde edilecek gelir de kendilerine bırakılacak.

EKMEK, HOŞAF

Kafenin ilk mönüsü ise Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiklerin sıklıkla tükettiği ekmek, üzüm hoşafı oldu. Engelsiz Kafe'de farklı engellere sahip 11 kişi canla başla çalışıyor. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi.

Kendi işlerinin patronu oldular

Engelsiz Kafe'de çalışan tüm engelli bireylerin sosyal güvenceleri Kahramankazan Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ayrıca, kafeden elde edilen gelir de burada çalışan engelli bireylere bırakılıyor. Böylece hem sosyal güvenceye sahip olurken, hem de kendi işlerinin patronu oldular. Kafede çalışan Devrim Arda Bozkurt “Artık bir işim var” dedi.