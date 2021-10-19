Bu kez de sahneye çıktı… İklim aktivisti Greta’dan konser serisi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fridays For Future'dan sonra şimdi de Climate Live 2021 adlı konser serisini başlattı. Thunberg, Stockholm'deki konserde sahnede performans da sergiledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı ‘Gelecek İçin Cuma' (Fridays For Future) eylemleriyle dünya çapında bir hareket başlatan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, yeni bir projeyle gündemde.

İskoçya’nın Glasgow şehrinde 31 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi harekete geçen Thunberg, dünyanın pek çok şehrinde verilecek konserlere ön ayak oldu.

Climate Live 2021 adı verilen 19 konserin İsveç’in başkenti Stockholm’deki ayağına 18 yaşındaki Thunberg de katıldı. Enerjik hali dikkat çeken Thunberg, konserde sahneye de çıktı. İngiliz şarkıcı Rick Astley’nin 1980’li yıllara damga vuran hit şarkısı Never Gonna Give You Up’ı seslendiren Thunberg, seyircilerden büyük alkış aldı.

İlginizi Çekebilir Greta için intikam vakti... Trump'ı kendi silahıyla vurdu: Sakin ol Donald!

İlginizi Çekebilir 121 yıllık kare sosyal medyayı birbirine kattı: Greta bir zaman yolcusu