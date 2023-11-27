Bu kış ılık geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, bu kış hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını ve yağışların bol olacağını söyledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, aralık, ocak ve şubat aylarında hava sıcaklıklarının yurdun genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yağan, yağışların ise geçen yıllara göre daha fazla olacağını belirterek, “Geçen hafta ve bu hafta gibi ülkemizi yağışlı sistemlerin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçen yıllara nazaran aralık ayında biraz daha az olmak üzere ocak ve şubat aylarında yağış yönünden daha şanslı olunacağını değerlendiriyoruz” dedi.

“MEVSİM NORMALLERİNDEN DAHA ILIK OLACAK”

Yağışların Doğu Anadolu’da, iç kesimlerde ve yüksek kotlu illerde kar, düşük kotlu ve sahil illerinde yağmur olarak görüleceğini belirten Yağan, “Bu sene yağış yönünden geçen yıllara nazaran biraz daha iyi bir kış geçireceğiz. Mevsim normallerinden daha ılık bir kış olacak” diye konuştu. (AA)