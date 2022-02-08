Bu konağı 20 yılda milyonlarca kişi ziyaret etti

Bursa'da 20 yıl önce çekilen dizi, köydeki konağın ismini dünyanın her yerine duyurdu. 20 yılda milyonlarca turist konağı ziyaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık köyünde 2002 yılında ‘Kınalı Kar’ isimli dizi çekildi. Dizinin çekildiği köydeki konak büyük şöhrete kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan tarihî konak kiralanarak restoran olarak hizmet vermeye başladı.

Dizi sayesinde ismini Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde duyuran konak günde 3 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ziyaretçilere kahvaltı ve restoran hizmeti veriliyor.

Özellikle ülkelerinde yayınlanan diziyle Arap turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Konağın işletmecisi Mustafa Bulan, “2002 yılında yayınlanan ‘Kınalı Kar’ dizisi bu konakta çekildi. Dizi 4 yıl boyunca yayınlandı. Yurt dışında da yayınlandığı için özellikle Arap turistler tarafından ziyaret ediliyor. Konağımızda günde 3 bin kişiyi ağırlıyoruz. Milyonlarca kişiyi konağımızda misafir ettik” dedi. (İHA)