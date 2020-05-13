Bu köyde düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek parayla

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kazdağları eteklerindeki taş mimari yapısıyla ünlü Yeşilyurt köyünde, düğün ve mezuniyet fotoğrafı çektirmek izne bağlandı. Görselliğiyle gelin ve damatlar ile mezuniyet hatırası çektirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında gelen köyde, fotoğraf çektirmek isteyenler bundan sonra muhtarlıktan izin alıp, bir miktar ödeme yapacak.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bağlı Yeşilyurt köyü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Kazdağları eteklerindeki, taş evleri ve yüzlerce yıllık tarihiyle doğal platoyu andıran Yeşilyurt köyü düğün, nişan ve mezuniyet çekimleri için gelen stüdyo fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektirmek için köye artan ilgi ve bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin rahatsız olması üzerine Yeşilyurt Muhtarlığı, köy girişine, “Köy muhtarlığı kararı ile köy içi ve çevresinde izinsiz ticari amaçlı fotoğraf çekimi yasaklanmıştır. Köyümüz sınırları içerisine muhtarlık izni olmadan hurdacı ve seyyar satıcı girmesi yasaktır” yazılı tabela astı.

MAKBUZ KESİLİYOR



Uygulamada, gelin çekimleri 200 TL, mezuniyet çekimleri fiyatı ise 150 TL olarak belirlendi. Toplanan paralar karşılığında fotoğrafçılara makbuz kesiliyor.(DHA)